Nieuwpoort stelt nieuw jeugd- en sportcomplex voor

“Als stad doen we er alles aan om voor onze inwoners te investeren in kwaliteitsvolle en aantrekkelijke ontmoetingsplekken", zegt schepen van Jeugd en Sport Bert Gunst (CD&V). “Het bouwen van een groot jeugd- en sportcomplex maakt daar deel van uit.'' Het nieuwe complex zal bestaan uit twee grote delen: een multifunctionele sporthal en een jeugdvleugel. Ook de werkruimtes van de jeugd- en sportdienst worden in het gebouw ondergebracht.