Ondanks hevig protest blijft Leuven vasthouden aan plannen zwembad Vaartkom

Op het voorstel van N-VA om geen openluchtzwembad, maar een Olympisch zwembad, 50 meterbad te bouwen reageerde de burgemeester geërgerd: "Laten we elkaar toch niets wijsmaken, voor zo'n zwembad heb je 40 miljoen euro nodig, dus gelieve de zaken in de juiste proporties te zetten. We kijken wel om dat te doen, maar dat is niet evident. We zien of we zo'n bad kunnen aanleggen in de buurt van het researchpark in Haasrode, maar dat is niet niets, dat kost veel meer dan 3 miljoen euro."