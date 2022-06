Onrust in luchtvaart kan topdrukte op Europese wegen veroorzaken: waar let je best op als je met de wagen vertrekt?

’s Nachts rijden dan maar? “Heel wat Vlamingen doen dat,” weet Vergauwen, “maar wij raden dat af, dat is onveilig.” Onderzoek van het verkeersinstituut Vias lijkt dat te bevestigen: een kwart van de nachtrijders dommelt wel eens in en 15 procent is tijdens zo’n microslaapje wel eens uitgeweken naar de pechstrook. Als daar dan toevallig een auto of vrachtwagen met pech staat, dan zijn de gevolgen vaak dramatisch: in de vakantie is vermoeidheid verantwoordelijk voor 1 op de 3 ongevallen op de Franse autosnelwegen.

Of je nu ’s nacht rijdt of niet, je kan de risico’s op indommelen wel beperken. Hou om de 2 uur een korte pauze, strek even de benen en stretch even, en als je dat kan, wissel van chauffeur. Hou op een parkeerterrein eens een dutje van maximaal een kwartier. En drink gerust een espresso voor je dutje: de cafeïne werkt pas na 20 minuten, na je dutje dus, ideaal.