Ontgoocheling bij supportersclub van wielrenner Tim Declercq die Tour mist door corona: "Onze Tim is echt de pechvogel van het jaar"

Tim Declercq heeft enkele dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk in Kopenhagen positief getest op corona en daardoor moet de renner van Quickstep-Alpha Vinyl een kruis maken over de Tour. Het is een absoluut pechjaar voor hem, want in de winter moest hij ook al herstellen van een ontsteking van het hartzakje na een eerdere coronabesmetting.

"Hij is nu echt wel de pechvogel van het jaar", zegt Nele Vanlerberghe van supportersclub "Rook ut de buzze" in Zonnebeke. "Omdat hij nog in Kopenhagen (de startplaats van de Tour) is, heb ik hem nog niet gehoord. Het is doodjammer, want hij was er na dat moeilijke voorjaar echt op gebrand om "El Tractor" te kunnen zijn voor Quickstep-Alpha Vinyl.