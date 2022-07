Middelbare school in Diksmuide organiseert opendeurdag voor leerkrachten: "Het tekort is nijpend"

Vrijdag sluit de schoolpoort, maar de puzzel is nog lang niet compleet. "Dat is frustrerend, maar helaas een jaarlijks terugkerend fenomeen. We kennen het ondertussen al een beetje. Maar het leerkrachtentekort is nog nooit zo nijpend geweest. Ook de leerlingenpuzzel kunnen we pas laat leggen, want de leerlingen beslissen steeds later welke studierichting ze willen volgen. Soms pas eind augustus. Dat zorgt ervoor dat je je klassen niet op een goede manier kan organiseren. En dat je plots met te grote groepen zit en nog last minute extra leerkrachten moet gaan zoeken. Een bijna onmogelijke opgave", klinkt het bij De Keyser.

De opendeurdag is zaterdag 2 juli op de campus in de Wilgendijk 30 in Diksmuide. "We mikken op twee profielen: enerzijds de pas afgestudeerde leerkrachten, maar anderzijds ook mensen die de overstap naar onderwijs overwegen en in onze school willen komen werken", voegt de directeur nog toe.