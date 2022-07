Oproep voor babyfoto's groot succes: 300 mensen die in kasteel van Leut geboren zijn stuurden foto

Eén van de mensen die een foto opstuurde is Roger. Hij heeft nog een tweelingzus. "We zijn geboren op 7 februari 1954, maar het was niet verwacht dat het een tweeling was", zo gaat hij voort. "Ik ben om 12 uur geboren, maar de zuster luisterde toen met de stethoscoop, en zei, ik hoor nog een hartslag, en een kwartier later is dan mijn zus geboren." Ook de twee dochters van Roger zijn, in de jaren 70, in de toen nieuwe ziekenhuisvleugel van het kasteel geboren.