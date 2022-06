Oud-nazi van 101 jaar veroordeeld tot vijf jaar cel in Duitsland

De openbare aanklager baseerde zijn zaak onder meer op documenten waarin de SS-bewaker duidelijk met naam en toenaam, en geboortedatum was vernoemd. De advocaat van de veroordeelde had eerder al aangekondigd dat hij in beroep zou gaan in geval van een zware straf. Dat zou betekenen dat de celstraf pas ten vroegste in 2023 zou kunnen ingaan.

In elk geval lijkt een celstraf weinig waarschijnlijk omdat de man in slechte gezondheid verkeert. Het proces werd in een school in Brandenburg gehouden en moest vaak worden stilgelegd omdat de beklaagde niet langer dan 2,5 uur per dag kon deelnemen aan de hoorzittingen. Er waren ook onderbrekingen omdat hij een aantal keren in het ziekenhuis moest worden verzorgd.