Oude slachthuishal wordt nieuwe campus van AP Hogeschool in Antwerpen: "Duurzaamheid staat hier voorop"

De AP Hogeschool gaat één van de bestaande loodsen van het vroegere slachthuis gebruiken en er komt ook een nieuwe toren. "Zoals we al eerder deden op Spoor Noord nemen we een initiatief dat de Antwerpse stadsontwikkeling ten goede komt. We vinden het belangrijk dat we mee een buurt kunnen heropwaarderen", zegt algemeen directeur Pascale De Groote. "Daarnaast vinden we het fantastisch om oude industriële gebouwen nieuw leven in te blazen en daar een hypermoderne campus van te maken op een duurzame manier."