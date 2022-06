Overheid bouwt alternatief voor Itsme: "Heel goed systeem, maar het blijft een app van een privébedrijf"

Waarschijnlijk ben jij ook een van de ruim 6,5 miljoen Belgen die weleens gebruik maken van de Itsme-app, om in te loggen bij overheidswebsites of op je mobiele bankapp. Hoe je het ook draait of keert: Itsme als identificatietool is vandaag een denderend succes. De app wordt ontwikkeld door Belgian Mobile ID, een bedrijf dat 5 jaar geleden opgericht werd door 4 grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) en 3 telecomoperatoren (Proximus, Telenet, Orange) in ons land.