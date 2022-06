BEKIJK - Mannen slaan vitrine stuk op kunstbeurs in Maastricht, twee verdachten zijn opgepakt

Op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht in Nederlands-Limburg is een gewapende overval gebeurd. De politie heeft twee verdachten opgepakt op een snelweg in de buurt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. laat weten dat twee verdachten zijn opgepakt. De beursgebouwen waren even afgesloten, maar ondertussen mag iedereen weer naar binnen. Bij het incident is niemand gewond geraakt.