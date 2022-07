Pastorij van Schriek in openluchtmuseum Bokrijk gerestaureerd

De pastorij van Schriek in Bokrijk is opnieuw open voor het publiek. Het gebouw uit 1776 is het voorbije anderhalf jaar gerestaureerd. "In de pastorij vertellen we het religieuze verhaal van pastoor Truyts anno 1899", vertelt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed (Open vLD) en voorzitter van Het Domein Bokrijk. In de trappenhal wordt aandacht besteed aan de aanbidding van heiligen en idolen, vroeger en nu. En op de bovenverdieping is er nu een expo over de beleving van smaken en het eetbare landschap. "We tonen de historische én hedendaagse smaakbeleving in al zijn facetten, met als hoogtepunt de BKRK-award Smaak.