Wielrenner Remco Evenepoel is peter van fietsbrigade Brusselse politie

"We wisten dat we gehuldigd gingen worden, maar niet meer dan dat", vertelt Jurgen Willems, hoofd van de fietsbrigade in Brussel. "Het is dan ook fantastisch te ontdekken dat Remco onze peter zou worden. We zijn allemaal wielerfanaten, we rijden dagelijks met de fiets. We zijn dan ook fier dat hij de tijd neemt om ons een hart onder de riem te steken."