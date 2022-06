Sarah Maes uit Boortmeerbeek is eerste Belgische "Master Saddle Fitter"

Wat de toekomst voor het koppel brengt is voorlopig nog niet duidelijk. "Vorig jaar werd bij mij Multiple Sclerose vastgesteld", vertelt Sarah. Daardoor wordt het moeilijk om mijn job uit te oefenen. Helaas ben ik nu niet aan het werk, ik heb minder kracht in mijn armen waardoor werken moeilijk is. Maar we bekijken wat mogelijk is in de toekomst en op welke manier ik binnenkort kan meedraaien in het bedrijf zonder teveel zware fysieke en mentale inspanning."