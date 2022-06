Satelliet gelanceerd die de baan gaat verkennen van waaruit astronauten weer op de maan zullen landen

Een minisatelliet van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is op weg naar de maan. De satelliet gaat er de baan rond de maan onderzoeken van waaruit er over enkele jaren opnieuw astronauten naar het maanoppervlak zullen afdalen. Bedoeling is om uiteindelijk ook een nieuw ruimtestation in diezelfde baan rond de maan te brengen. Van daaruit zullen astronauten dan ook naar Mars kunnen doorreizen.