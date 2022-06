Schotse premier Nicola Sturgeon wil op 19 oktober 2023 nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid

Maar Johnson heeft zich altijd gekant tegen een nieuw referendum. Voor hem was de kwestie al uitgeklaard in 2014. Zijn standpunt blijft onveranderd, heeft hij al aangegeven in een reactie. "De prioriteit van zowel het Britse als het Schotse parlement zou moeten zijn om samen te werken met een onafgebroken focus op thema's die de mensen overal in het land bezighouden", liet zijn woordvoerder weten. Voor Johnson is het niet het juiste moment om de kwestie van een referendum op de agenda te zetten, maar de Britse regering zal de voorstellen van Sturgeon grondig doornemen, klinkt het.