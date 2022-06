Sint-Gillis-Waas geeft 200 euro aan verenigingen die alcoholvrije alternatieven aanbieden op feestjes

In het nieuwe fuifreglement van de gemeente Sint-Gillis-Waas staat dat verenigingen die alcoholvrije alternatieven voorzien op hun feestjes een extra subsidie van 200 euro krijgen. "Na corona zijn we ook in onze gemeente opnieuw volop beginnen te feesten en dat zorgde al eens voor problemen in de buurt of op het evenement zelf. Daarom wilden we als gemeente op een positieve manier aan alcoholpreventie doen", zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden: "Verenigingen moeten gratis kraantjeswater en voldoende niet-alcoholische dranken aanbieden, en het goedkoopste drankje op de kaart moet niet-alcoholisch zijn", verduidelijkt De Rudder. "Fuiven mogen uiteraard alcohol blijven aanbieden, maar we hopen dat er op die manier toch minder zal gedronken worden."