Sint-Niklaas opent Marc Sleen-jaar: "Op het einde van het jaar een grote wafelenbak"

Marc Sleen is dan wel geboren in Gentbrugge, maar drie weken na zijn geboorte, verhuisde het gezin Sleen naar Sint-Niklaas. Na de dood van zijn vader is het gezin teruggekeerd naar Gent. Maar een groot deel van zijn jeugd woonde Marc Sleen dus in Sint-Niklaas. En uit die stad haalde hij inspiratie om te verwerken in zijn strips. "We konden niet anders dan onze bekende striptekenaar Marc Sleen te herdenken, want hij betekende veel voor onze stad", zegt Rik Van Daele, organisator van het Marc Sleen-jaar