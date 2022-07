Staking bij Agfa-Gevaert in Antwerpen: "Willen meer duidelijkheid over tewerkstelling"

"Er zijn al jobs gesneuveld bij de bedienden, de arbeiders vrezen ook voor hun job. Daarom doen we deze actie en is de bereidwilligheid vandaag zo groot", zegt ACV-vakbondsman Peter Simons, hij staat mee aan het piket. "De werkdruk wordt zwaarder, en we moeten nog flexibeler zijn. De directie maakt een plan voor een nieuw Agfa, maar wij willen meer duidelijkheid over de tewerkstelling en de veiligheid van de fabriek in Mortsel. Daarom willen we zo snel mogelijk nieuw overleg hierover."