't Kabouterhuisje in Ingelmunster vangt maar liefst 6 tweelingen op

In de crèche 't Kabouterhuisje in Ingelmunster moeten de verzorgers extra goed kijken of ze wel het juiste kindje voor zich hebben. Want ze vangen daar momenteel maar liefst zes tweelingen op. Uitbaatster Nancy Goemaere van 't Kabouterhuisje: "Het is niet altijd even gemakkelijk, want de meeste tweelingen hier lijken op elkaar. Gelukkig hebben we de steun van de ouders. Zij doen hun kindjes andere schoenen of sokjes aan, zodat wij sneller het verschil tussen de kinderen opmerken. Maar sommige tweelingzusjes of -broers hebben een andere moedervlek. Dat maakt het wel gemakkelijker dan."