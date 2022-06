22 schietpartijen in een half jaar tijd: geweld in Brusselse gemeentes neemt almaar toe

Bij die drugshandel gaat het om cannabis en cocaïne, en vooral bij de cocaïnehandel valt het stijgende geweld op. In enkele dossiers kan ook een link gelegd worden met Sky ECC en in één geval is er een link met de Albanese maffia.

"Hoewel het aantal feiten terecht verontrustend is, zijn alle procedures in paraatheid gebracht. Er is een plan voor de aanpak van vuurwapens, er is een gecoördineerde aanpak voor drugshandel", zegt Tim De Wolf, procureur des Konings van Brussel.