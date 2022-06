Dubbele krater op de maan na inslag van verdwaald ruimte-afval, nog altijd raadsel waar het vandaan kwam

Dat objecten uit de ruimte hun sporen nalaten op het maan, is niet ongewoon. Er is geen beschermende atmosfeer op de maan, het oppervlak is bezaaid met kraters als gevolg van bijvoorbeeld inslagen van kleine en grote asteroïden. Dat er ook na deze botsing een krater ontstaan is, verbaasde de wetenschappers niet. Wel verrassend is dat het om een dubbele krater gaat. In onbruik geraakte draagraketten hebben de grootste massa in het stuk waar de motor zit, omdat de rest niet meer is dan een lege tank. Maar de dubbele krater doet vermoeden dat het object grote massa's had aan beide uiteinden.



Door de dubbele krater te bestuderen, hopen wetenschappers meer zicht te krijgen op welk object nu eigenlijk op de maan is ingeslagen, en waar het vandaan komt. Eerst dacht men aan een rakettrap van de SpaceX Falcon-draagraket die in 2015 het US Deep Space Climate Observatory gelanceerd had. Die theorie werd nadien naar de prullenmand verwezen, men ging uit van een rakettrap die gebruikt werd bij de lancering van een Chinese maanmissie in 2014. China ontkent dat echter en zegt dat dat materiaal bij zijn terugkeer in de atmosfeer opbrandde.