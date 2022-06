Vijf wielertoeristen naar ziekenhuis na valpartij op jaagpad in Aalst

Het incident gebeurde rond 13.30 uur op het jaagpad ter hoogte van de Roland Monteynestraat in Gijzegem. Een groep wielertoeristen reed in de richting van Dendermonde toen één van hen door nog onbekende oorzaak viel. De achterliggende fietsers kwamen ook ten val, en uiteindelijk waren vijftien personen betrokken in het ongeval.

Twee wielertoeristen raakten zwaargewond, maar ze verkeerden niet in levensgevaar. Drie andere fietsers werden ook naar het ziekenhuis gebracht met lichtere verwondingen. Het medisch interventieplan was even van kracht door het groot aantal gewonden. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.