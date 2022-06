Voor het eerst meer vrouwen dan mannen in de federale regering: “Een belangrijke dag voor vrouwen”

De Belgische regeringen waren pure mannenbastionnen, tot CVP-politica Marguerite De Riemaecker-Legot in 1965 de eerste vrouwelijke minister van ons land werd. Daarna heeft het nog tot 2019 geduurd eer ons land met Sophie Wilmès (MR) de eerste vrouwelijke premier kreeg. Vervolgens was het wachten tot vandaag voor vrouwen een meerderheid vormden in de regering.

Wivina De Meester, in de jaren 1980 en ‘90 namens de toenmalige CVP staatssecretaris en minister in verschillende regeringen, spreekt van “een belangrijke dag voor vrouwen”. “Als je elders in de wereld ziet dat regeringen schoorvoetend meer vrouwen opnemen, denk ik dat wij nu fier kunnen zijn”, zegt de oud-politica in het Radio 1-programma “De wereld vandaag”.

Demeester herinnert zich nog dat er in de allereerste regering waar zij deel van uitmaakte, Martens VI, drie vrouwen zaten. “Het waren andere tijden, maar het was een begin. Demeester herinnert er ook aan dat het de verdienste was van Wilfried Martens dat hij later zou eisen dat elke partij minstens één vrouw naar de regering zou afvaardigen.