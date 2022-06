Beschuldigden aanslagen Parijs kennen straks hun straf: enkele vaststellingen bij een monsterproces dat 150 dagen duurde

Slachtoffer Arthur Denouveaux is ook op dit punt niet ontevreden. "Voor mij was het belangrijk om te begrijpen waarom iemand die ongeveer even oud is als ik, begint te schieten op mensen die hij niet kent voor een reden die ik niet begrijp. Ik heb dat een beetje begrepen nu, en ik begrijp de propaganda die hen beïnvloed heeft, dus dat is goed. We hebben ook dingen geleerd over hoe alles gepland werd, wat er misliep en wat er wel lukte. We weten niet zeker of het klopt, maar we hebben iets geleerd. Dus ik denk dat we toch wat meer informatie hebben dan voor het proces, en dat is een succes."