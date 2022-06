Vrouwenbesnijdenis in Vlaanderen: sinds 2016 bijna dubbel zoveel meisjes en vrouwen betrokken

In het Vlaams Gewest wonen meer dan 16.500 meisjes en vrouwen die besneden zijn, of daar een risico toe lopen. Dat is een stijging van 45 procent in vergelijking met 2016. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 10.000 meisjes en vrouwen en in het Waals Gewest om 8.800.