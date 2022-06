Waarom stikstof en boerenprotest Nederland in het hart raken

Vlaanderen en Nederland hebben de gezamenlijke dubieuze eer bovenaan de lijst van stikstofuitstoot te staan en willen dat ook op ongeveer dezelfde manier aanpakken: door de focus op landbouw. Officieel heet het in beide gebieden dat een andere landbouw nodig zal zijn, die minder intensief is, properder is, etc... In de praktijk komt het vooral neer op minder landbouw, waarbij heel wat bedrijven zullen moeten verdwijnen of inkrimpen.

In Vlaanderen zal dat gebeuren aan de hand van een lijst met kleurencodes, uitgewerkt voor het hele gewest, in Nederland aan een regiogebonden aanpak die de lokale besturen moeten uitwerken.

In de praktijk is er niet zo veel verschil: waar stikstof de natuur bedreigt en overvloedig aanwezig is, moet de uitstoot het meest naar beneden. In Nederland is het doel ook duidelijk: landelijk moet de stikstofuitstoot halveren tegen 2030, de ammoniakuitstoot van dieren moet daarvoor met 40 procent naar omlaag. Maar het is vooral in de buurt van natuurgebieden, waar het felst ingegrepen wordt: daar moet de uitstoot met 70 procent of meer naar beneden.

Maar de reacties zijn erg verschillend. Daar merk je dat Vlaanderen en Nederland toch wel echt andere landen zijn.