Wemmelse visclub kampt met stropers die vis stelen uit visvijver

"Twee jaar geleden hebben we voor 4.000 euro aan jonge karpers in de vijver gezet. Dat zijn zo’n 1.000 vissen. Maar die zijn bijna allemaal verdwenen", vertelt ondervoorzitter Joel Wauters van visclub de 'Wemmelse Vissers'. "Als we tegenwoordig een hele namiddag vissen met tien man, dan vangen we amper vissen. Zo is het plezier er vanaf. En het kost ons bovendien veel geld om de vijver te onderhouden en te zorgen dat er vissen in zijn."

Volgens Wauters slaan de stropers 's nachts toe. "Ze hebben hangnetten bij waar ze de vissen in vangen en vervolgens meenemen, vermoedelijk voor consumptie. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Wie in onze vijver vist, moet de vis teruggooien. En je moet bovendien lid zijn, hetgeen deze mensen niet zijn."

De politie komt volgens Wauters niet tussen. "Ze zeggen dat dat hun taak niet is en dat ze andere dingen te doen hebben. Maar wij verliezen geld en raken leden kwijt omdat er amper nog vis te vangen valt. We staan de met rug tegen de muur."