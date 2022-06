Zonhoven heeft na 200 jaar zijn authentieke vlag terug: "Lange zoektocht naar de juiste vlag"

"Het was niet makkelijk om te achterhalen wat de authentieke vlag was van Zonhoven", vertelt burgemeester Johny De Raeve. "We hadden vlaggen uit de jaren 80 en uit de jaren 50, maar dat waren niet de oorspronkelijke vlaggen. We zijn daarom terug moeten gaan tot 1838 toen iedere gemeente een vlag moest kiezen. We hebben deskundigen ook om advies gevraagd om te weten welke vlag de authentieke was."