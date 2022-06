Greet Rouffaer viert 20 jaar Antwerps brandwondencentrum Oscare: "Blij dat iets negatiefs zoveel positiefs bracht"

"Verbranden is een heel complex gegeven", vertelt ze daarover. "Ik wou dat mensen die verbrand raakten, na hun verblijf in het ziekenhuis niet zouden verdwijnen en in een hoekje weg zouden kwijnen van de miserie, maar dat er nazorg bestond. Mensen moesten vroeger zelf op zoek naar kinesitherapeuten die brandwonden of littekens konden behandelen, of gewrichten weer los konden maken. In het huis brachten we die allemaal samen. Ook voor drukkledij bijvoorbeeld kunnen ze er terecht. En dat allemaal in een warme, huiselijke sfeer. Het moest een huis worden waarin je de kans kreeg om een tweede indruk te maken."