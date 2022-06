Opnieuw 9 arrestaties in twee Sky ECC-onderzoeken, onder hen een ambtenaar van Financiën

In het onderzoek kon de douane ongeveer 5,6 ton cocaïne in beslag nemen. Twee partijen daarvan konden onderschept worden toen het dossier Sky ECC losbrak, waarbij de speurders de gesprekken tussen criminelen op het moment zelf konden meevolgen. In februari 2021 werd ruim 300 kilo cocaïne onderschept in een lading suiker, begin maart 2021 ging het om een partij van bijna 720 kilo die in een deklading auto's gevonden werd (zie foto).