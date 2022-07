“Gazette van Oud Geweld & Jonge Dozen”: aandenken aan samenwerking tussen jongeren en bejaarden

“Het is een nieuw project. Het zijn niet gewoon jongeren die met ouderen door een museum gaan, maar het is een echt één op één verhaal”, vertelt Wouter Sinaeve, educatief medewerker van het Yper Museum. “Het is een persoonlijk contact tussen twee mensen. Het is de eerste keer dat we met deze doelgroep werken. In het verleden hebben we al samenwerkingen gehad met mensen uit de gevangenis en een psychiatrisch ziekenhuis.”