Aantal doden in vrachtwagen in Texas loopt op tot 51, drie mensen opgepakt

Inmiddels is er ook meer informatie over de slachtoffers bekend. De 62 slachtoffers zijn migranten, die vermoedelijk vanuit Mexico over de grens waren gesmokkeld. San Antonio ligt namelijk op zo’n 250 kilometer van de Mexicaanse grens.



Het gaat om 39 mannen en 12 vrouwen, volgens de autoriteiten in Texas. Persbureau Reuters zei dat er zich onder de slachtoffers minstens 27 Mexicanen, 4 Hondurezen en 3 Guatemalteken bevonden. De identiteit van de andere migranten is nog onbekend. Er bevinden zich ook 4 kinderen onder de slachtoffers.