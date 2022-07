Abdij Herkenrode verrijkt met relax-o-meter: “Ontspannen staat centraal”

Aan de Abdij van Herkenrode is vandaag een relax-o-meter uitgerold. Dat is een project van twee studenten sportwetenschappen van de KU Leuven in samenwerking met stad Hasselt. Langs de wandelpaden van de abdij staan er paaltjes, uitgerust met QR-codes. Die moet je scannen om de ontspanningsoefeningen te kunnen doen.