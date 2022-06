Baby in Kortrijk krijgt vervangmiddel voor heroïne van vader binnen en belandt in coma

In Kortrijk is een baby van enkele weken oud in een coma beland, nadat hij in aanraking was gekomen met Subutex. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en is bevestigd aan VRT NWS. De vader gebruikte dat middel om af te kicken van zijn heroïneverslaving. De man werd opgepakt op verdenking van opzettelijke toediening van een giftige stof, maar is intussen vrijgelaten. De baby is niet meer in levensgevaar.