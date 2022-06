Bedenker van woord “Smurf” krijgt gedenkplaat aan huis in Herne

Armand van Raalte werd in 1931 geboren in Nederland, maar verhuisde naar Herne in het Pajottenland. Armand werkte als vertaler bij de uitgeverij Dupuis, die de strips van “Les Schtroumps” uitgaf. Eind jaren ’50 vertaalde hij het woord “Schtroump” naar het Nederlandse “Smurf”. Armand stierf in 1967.