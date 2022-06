BEKIJK - Chris Martin van Coldplay verrast verloofd koppel in pub met "A sky full of stars" op piano

In een pub in Bath in het Verenigd Koninkrijk heeft frontman Chris Martin van Coldplay het verloofde koppel Hannah en Jeremy een kippenvelmoment bezorgd. Hij kwam samen met zijn vriendin een glas drinken, toen hij hoorde dat het aanstaande echtpaar van plan is zijn openingsdans op "A sky full of stars" te doen. Meteen begon hij het nummer live op de piano voor hen te spelen. Bekijk de beelden bovenaan.