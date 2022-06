Na ophefmakende getuigenis over bestorming op Capitool: "Meer en meer materiaal voor strafzaak tegen Donald Trump"

Wat nu? "Eigenlijk zouden er geen hoorzittingen meer zijn. We staan vlak voor de nationale feestdag op 4 juli, het parlement gaat in vakantie tot en met 12 juli. Daarna zou de onderzoekscommissie terug samenkomen om eindconclusies te formuleren. Dat zou moeten gebeuren voor het einde van het politieke seizoen, de tussentijdse Congresverkiezingen in november", zegt Soenens.

"Maar er duikt meer en meer materiaal op waarmee een strafzaak tegen Donald Trump zou kunnen worden opgezet. Er zijn zoveel bombshells, zoveel bewijzen met sms'en en documenten in het hele onderzoek. Bovendien zijn er bij de Republikeinen kandidaten die zich warmlopen voor de presidentsverkiezingen in 2024. Dit geeft Trumps tegenkandidaten voer om hem voorbij te steken, omdat hij toch aangeschoten wild is door de onthullingen."