Boris Johnson: "Als Poetin een vrouw geweest was, was hij Oekraïne niet binnengevallen"

Aan het einde van de G7-top gisteren gaf de Britse premier Boris Johnson een lang interview aan het journaal van de Duitse openbare omroep ZDF. In dat interview kwam ook het thema gendergelijkheid en het belang van onderwijs aan bod. "We hebben meer vrouwen in machtsposities nodig", zei hij.

"Moest Poetin een vrouw geweest zijn, wat hij overduidelijk niet is, maar als hij dat geweest zou zijn, denk ik echt niet dat hij zich gewaagd zou hebben aan een gekke, macho-invasie en geweld op de manier zoals hij dat gedaan heeft. Als je een perfect voorbeeld van toxische masculiniteit wil, dat is wat hij aan het doen is in Oekraïne."

Met toxische -of giftige- mannelijkheid worden opvattingen en verwachtingen bedoeld over wat mannelijk gedrag is die destructief zijn en voor problemen zorgen. Voor anderen, maar ook voor mannen zelf. Het is een begrip dat de laatste jaren meer en meer opduikt, door onder meer de #metoo-beweging.