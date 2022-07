Vier personen gewond door brand bij werken aan Leopold De Waelplaats

De brandweer en Fluvius konden de brand al snel blussen en het lek dichten. "Er was een perimeter ingesteld van 100 meter", zegt Kristof Geens van de brandweer. "We hebben de naaste buurtbewoners gevraagd om binnen te blijven, het was niet nodig om te evacueren." Door de brand was ook het tramverkeer op het plein verstoord.