Brusselse politie treft baby aan in woning van cocaïne-dealer die drugs in Kinder Surprise-eieren verstopt

In de gsm van de verdachte werden verschillende berichten teruggevonden die gelinkt werden aan de verkoop van drugs. Na contactname met de magistraat van wacht werd er besloten om over te gaan tot een huiszoeking. Daar werden de inspecteurs met een schrijnend tafereel geconfronteerd. De vrouw van de verdachte en zijn schoonmoeder waren aanwezig in de woning, net als zijn baby van amper vier maanden oud. De woning lag bovendien vol met cocaïne. In totaal lag er 4,650 kilogram cocaïne verspreid over de grond van de slaapkamer en in een gereedschapskoffer. Er werden ook 3 Kinder Surprise-eieren gevonden, gevuld met cocaïne, precisieweegschalen en verpakkingsmateriaal. In het salon werd er nog 16.295 euro aangetroffen. Twee voertuigen, een televisietoestel en enkele luxehorloges werden eveneens in beslag genomen.