Chiro Wezemaal staat weer achter de toog op Rock Werchter: "Inkomsten nodig, want in jeugdbeweging sneuvelt al eens iets"

Andere jaren was Chiro Wezemaal terug te vinden achter een toog op het festivalterrein. Maar dit jaar zijn ze backstage te vinden. "We verzorgen de crewcorner. Dat wil zeggen dat we pintjes tappen voor de medewerkers van Rock Werchter." Maar na werken komt plezier, en dat geldt ook voor Chiro Wezemaal. "Het is ook niet alleen maar werken dat we doen, we kunnen ook genieten van de muziek. We werken er met 120 mensen van Chiro Wezemaal. Sommigen werken 1 dag, andere 6 volle dagen. Maar telkens is dat een paar uur werken, een paar uur pauze en dus tijd om te genieten van het festival."