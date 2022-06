Tieners in bar in Zuid-Afrika stierven mogelijk door CO-vergiftiging, overlevenden getuigen over "verstikkende geur"

De bar ligt in Oos-Londen, een stad aan de zuidkust van Zuid-Afrika, in de Oost-Kaapprovincie. De hoofdarts van het mortuarium in Oos-Londen suggereerde eerder aan de pers dat er een gasvormige stof was vrijgekomen in de afgesloten ruimte, die in verband zou kunnen gebracht worden met de doden. De gasachtige substantie zou vrijgekomen zijn in de benedenverdieping van de bar. "De kinderen stierven aan vergiftiging, de vraag is nu of het werd ingeademd of ingeslikt", zei hij toen.