Droogte in Noord-Italië houdt aan: grote meren flirten met laagterecord, oogst van risottorijst is bedreigd

De Po en sommige zijtakken zijn door de aanhoudende droogte veranderd in lange stroken zand. De belangrijkste rivier van Italië is afhankelijk van smeltende sneeuw in de Alpen en van lokale regenval, maar van beiden was nauwelijks sprake.

Heel uitzonderlijk is droogte in de vallei van de Po overigens niet. In 2007, 2012 en 2017 was er ook al een gelijkaardig scenario, maar nu is de situatie veel erger.