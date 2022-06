West-Vlaamse arts bevruchtte vrouwen mogelijk met eigen sperma: "Hij beloofde donor, maar stond zelf te masturberen"

"Hierbij geven we toestemming om over te gaan tot de techniek van kunstmatige inseminatie met zaad van een onbekende donor." Stefan (*), op dat moment een tiener, staat aan de grond genageld wanneer hij een uit het oog verloren brief uit een stapel paperassen van zijn ouders vist. "Opgesteld en ondertekend negen maanden voor mijn geboorte."

"Even leek de tijd stil te staan. Van het ene moment op het andere bleek mijn vader niet mijn biologische vader te zijn, en was mijn omaatje – die ik zo graag zag – dus ook geen bloedverwant. Toen mijn moeder thuiskwam van haar werk wachtte ik haar op, de brief op tafel. Ik zei niks en wees ernaar met mijn ogen. Ze barstte in tranen uit en huilde minutenlang.”