Gent zoekt nieuwe locatie voor kunstwerk Arne Quinze op de Kouter

De stad Gent bekijkt nu of het mogelijk is om het kunstwerk permanent in de stad te houden. "Als je een topper als Arne Quinze kan toevoegen aan het lijstje van een Michaël Borremans aan de Stadshal en een Berlinde De Bruyckere aan de Drongenhofkapel dan lijkt het me evident dat we die kans niet mogen laten liggen", zegt schepen cultuur Sami Souguir (Open VLD). "Het zijn elk internationale toppers met naam en faam uit de regio".