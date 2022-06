Gerecht zoekt getuige in onderzoek naar dubbele moord op moeder (46) en dochter (17) in Kraainem

Het gaat om een man van normale lichaamsbouw met donker haar. Hij was sportief gekleed en had een feloranje draagtas bij zich. Op de beelden is niet duidelijk te zien of hij een donkere baard heeft of een mondmasker ter hoogte van de kin draagt. “Dit is een cruciale getuige die kan leiden naar de moordenaar”, klinkt het bij het parket.

De politie vraagt contact op te nemen wanneer iemand deze persoon herkent, of als deze persoon zichzelf herkent. Ook als iemand de wagen met kentekenplaat 1-APT-043 na de feiten heeft zien rijden en meer kan vertellen over wie in de wagen zat. Contact opnemen met de speurders kan via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 300.



