BEKIJK - Leerlingen uit Hoboken transformeren zich in bekende schilderijen en verrassen zo juf

Bloemen, een doos koekjes of tekeningen: op het einde van het schooljaar krijgen heel wat juffen en meesters cadeautjes. Maar in basisschool de Pluim in Hoboken hebben de leerlingen een heel bijzonder afscheidscadeau gemaakt: een boek vol met nagebootste schilderijen. “We hebben een boekje gemaakt voor de juf met schilderijen die we nadeden met onszelf als schilderij omdat onze juf ook heel erg bezig is met creatieve dingen”, legt leerling Fran uit. Bekijk hierboven meer reacties en beelden uit het fotoboek in de reportage van ons jeugdjournaal "Karrewiet".