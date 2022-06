IN KAART - Hoeveel verkeersongevallen gebeurden er vorig jaar in jouw gemeente?

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen met doden of gewonden op de Vlaamse wegen is vorig jaar met 14 procent gestegen tegenover het jaar voordien: van 18.663 in 2020 naar 21.213 in 2021. Door de coronamaatregelen was 2020 wel een uitzonderlijk jaar, want daardoor was er toen gevoelig minder verkeer op onze wegen.