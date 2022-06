Inspecteurs van politiezone LRH gaan voortaan op pad met "beschermengel": een LED-lampje op hun schouder

Dat kleine LED-lampje op de schouder van inspecteurs hoort in Amerika al jaar en dag bij de uitrusting van de politie. Ook 153 inspecteurs van de politiezone LRH krijgen er nu zo eentje.

De agenten kunnen het gebruiken als leeslampje of om beter zichtbaar te zijn, tijdens huiszoekingen of bij ongevallen 's nachts. Ze kunnen het wit, blauw of infrarood licht laten uitstralen. Dat infrarood licht kan vanuit de lucht goed opgemerkt worden, bijvoorbeeld tijdens acties met drones op helikopters.