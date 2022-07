Koen Wauters en zijn zoon Nono zijn vanaf vandaag peters van het kinderrevalidatiecentrum van UZ Gent 

Het idee kwam via een vriendin van zoon Nono. "De mama van die vriendin werkt in het revalidatiecentrum, en van het één kwam het ander. We zijn de kinderen in het revalidatiecentrum dan ook eens gaan bezoeken. Het is voor volwassenen al heftig om kinderen te zien vechten om weer te kunnen spreken of stappen. Maar voor Nono is het zeker serieus binnengekomen. Het werk dat ze daar verrichten is echt fantastisch. Dat is natuurlijk de belangrijkste reden waarom we er peter willen zijn", vervolgt Koen Wauters.